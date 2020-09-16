Кузбассовец приехал за кедровыми орехами, а встретил мужчин в масках с пистолетом и битой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбассовец договорился о покупке кедрового ореха, а когда приехал на встречу с продавцом, то встретил группу мужчина в масках с пистолетом и битой.

В полицию Тисульского района обратился местный житель и сообщил, что неизвестные напали на его 30-летнего брата. По словам заявителя, его вывезли на один из водоемов и под угрозой насилия похитили 47 тысяч рублей.

Приехавшая на место предполагаемого преступления опергруппа обнаружила два автомобиля, пневматический пистолет, канистру из-под бензина и бейсбольную биту. Сам же потерпевший рассказал, что приехал в Тисуль из расположенного в районе поселка с целью покупки кедрового ореха. О сделке с продавцом он договорился заранее по телефону, но к месту встречи он приехал не один, а в сопровождении троих мужчин в масках. Они стали требовать у своей жертвы деньги, угрожая сжечь машину, но потерпевшему в тот момент позвонил брат и тот успел сообщить ему об инциденте. Налетчики пригрозили мужчине применением оружия, забрали деньги, мобильный телефон, после чего скрылись.

-Для раскрытия разбойного нападения кузбасские полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установлено и задержано четверо подозреваемых, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Предполагаемым организатором оказался 30-летний житель Прокопьевска, ранее неоднократно судимый за разбой, кражу и грабеж и находящийся под следствием за совершение аналогичного преступления на территории Новокузнецка. Его подельники в возрасте 27 и 26 лет были задержаны на территории поселка Тисуль.

Сейчас против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет тюрьмы.