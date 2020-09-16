Волонтеры: В Кемерове пропал 8-летний мальчик

В Кемерове пропал восьмилетний мальчик. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры просят жителей Кемерова помочь в поисках ребенка. Восьмилетний мальчик не вернулся домой из школы.

Как написали активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в соцсетях, в среду, 16 сентября, в областном центре пропал Даниил Рыжанков 2011 года рождения.

Приметы: рост 140 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые.

Был одет: голубая рубашка с коротким рукавом, темно-зеленая куртка с капюшоном, темно-синие брюки, черные туфли. С собой бы черный рюкзак.

Жителей города просят сообщить любую информацию о пропавшем ребенке по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.