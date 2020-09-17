В Кемерове меняют 20 тысяч квадратных метров убитого асфальта на Октябрьском

В Кемерове меняют 20 тысяч квадратных метров убитого асфальта на проспекте Октябрьском. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове наконец-то приводят в порядок тротуар на проспекте Октябрьском. Убитый асфальт, который досаждал горожанам долгие годы, сменит новое асфальтное покрытие общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров.

Глава города Илья Середюк проверил ход ремонта тротуара на проспекте Октябрьском, который проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он отметил, что это одна из крупнейших магистралей города. На проспекте Октябрьском располагается областная больница, консультативная поликлиника, школы, ЗАГС, городская ГИБДД, торгово-офисные центры, жилые дома. При этом при огромном пешеходном трафике вид тротуара находился, мягко говоря, в неприглядном виде.

Все изменится к концу сентября, когда запланированные работы будут завершены. Преобразится участок для пешеходов от улицы Соборной до улицы Терешковой.