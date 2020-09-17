В Кузбассе неизвестные напали на водителя скорой помощи Фото: Екатерина РОМАНОВА

Чрезвычайное происшествие случилось в Новокузнецке. Здесь неизвестные напали на водителя автомобиля скорой помощи.

Привезший бригаду медиков на вызов водитель скорой помощи сам оказался в больнице. Чрезвычайное происшествие случилось в Заводском районе Новокузнецка. Приехавшая на вызов бригада оказывала необходимую медицинскую помощь, когда неизвестные напали на водителя.

- 56-летний водитель автомобиля скорой мед, - сообщает пресс-служба Кемеровского центра медицины катастроф. - В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован в стационар.

Так как ЧП рассматривается как производственная криминальная драма, сейчас сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Это не первый случай, когда на медиков нападают пациенты или их родственники. Так, некоторое время назад житель Крапивинского района напал на фельдшера, который собирался оказывал помощь его подруге.