Кузбасс дополнительно получит 2 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

Кузбасс получит дополнительно 2 миллиард рублей из федерального бюджета. Они будут направлены на переселение жителей региона из ветхого и аварийного жилья.

Средства, которые будут направлены в область, выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». По распоряжению правительства России на 2020-2021 годы регион получит 2 миллиарда 106,7 миллиона рублей сверх запланированного. А всего за этот период – 3 миллиарда 621,6 миллиона рублей.

-Еще в апреле мы направили заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для выделения дополнительных средств на программу переселения из аварийного жилья в Кузбассе. Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.