Новокузнецкий «Металлург» перенес домашние матчи из-за вспышки коронавируса. Фото: Официальный сайт ХК "Металлург"

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» официально сообщил о переносе домашних матчей в связи со вспышкой коронавируса в рядах команды. Заболели как сами игроки, так и члены тренерского штаба.

-В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в новокузнецком хоккейном клубе и невозможностью проведения матчей «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» сезона 2020/21 в ранее установленные сроки, лига в соответствии с регламентом соревнований приняла решение перенести на более поздние сроки три ближайших домашних матча команды «Металлург», которые должны были состояться 21, 23 и 25 сентября, - говорится на официальном сайте клуба.

Таким образом, новокузнечане лишены будут возможности посмотреть матчи «Металлурга» с хоккейными клубами «Тамбов», «Буран» и «Ростов» на следующей неделе. Новые сроки этих встреч будут объявлены дополнительно.

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