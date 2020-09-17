Два Урала столкнулись в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Два мотоцикла отечественного производства столкнулись в Кузбассе. В результате сразу трем жителям региона потребовалась медицинская помощь.

Глубокой ночью 17 сентября, около 01.40, по улице Армейской, что в Прокопьевске, двигались два мотоцикла «Урал». Один из водителей ехал очень быстро и не соблюдал дистанцию. результатом такой беспечности стало то, что он врезался во второй мотоцикл, который двигался впереди в попутном направлении.

- В результате травмы различной степени тяжести получили три человека оба водителя, мужчины в 29 и 35 лет, а также пассажир одного из мотоциклов, женщина 30 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Примечательно, что оба байкера не имели прав на управление транспортными средствами. Более того, они самостоятельно «усовершенствовали» мотоциклы, но не зарегистрировали их. Еще одним нарушением, которое позже выявили инспекторы ГИБДД, оказалось то, что все участники ДТП двигались без мотошлемов.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Владельцы внесли изменения в конструкции обоих мотоциклов. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

К слову, за 8 месяцев 2020 года в Кузбассе зарегистрировано 206 ДТП с участием водителей, не имеющих прав на управление транспортными средствами. В них 30 человек погибли, 293 получили травмы различной степени тяжести.