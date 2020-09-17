Полиция: кто напал на водителя скорой помощи в Новокузнецке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности нападения на водителя машины скорой помощи в Новокузнецке. Нападавшие задержаны.

ЧП произошло около полуночи в Заводском районе Новокузнецка. В один из домов по улице Клименко вызвали бригаду скорой помощи. Фельдшер и медработник отправились к пациенту, а водитель автомобиля 56-летний остался на улице. Неожиданно к нему подошли двое мужчин и принялись избивать

- В результате 56-летний мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Позже на месте ЧП эксперты-криминалисты обнаружили улики, которые помогли установить личности нападавших. Это оказались двое местных жителей. Одному из них 31 год, а другому – 33, при этом оба ранее уже были судимы. Их удалось задержать по горячим следам.

- Оба они дали признательные показания и пояснили, что избили водителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в пресс-службе полиции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.