В Кузбассе приставы арестовали Тoyota Cаmry в счет алиментов. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

В Междуреченске судебные приставы арестовали иномарку местного жителя, который не платил алименты. Сумма долга превысила 250 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области, мужчина нерегулярно выполнял свои обязанности по содержанию сына. В итоге, когда ребенку исполнилось 18, долг отца по алиментам составил 254 тысячи рублей. Судебные приставы вынесли постановление о взыскании с должника суммы долга, запретив ему выезд за границу. Кроме того, приставы выяснили, что у кузбассовца появился автомобиль Тoyota Cаmry. На иномарку наложили арест и вынесли запрет на регистрационные действия.

- Предварительная стоимость арестованного имущества составила 300 тысяч рублей. Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты задолженности, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - отметили судебные приставы.