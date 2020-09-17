В Новокузнецке рабочему придавило руки прессом. ФОТО: МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка

В Новокузнецке гидравлический пресс придавал рабочему обе руки. Освободить пострадавшего смогли только спасатели.

Инцидент произошел 14 сентября на одном из предприятий Кузнецкого района города Новокузнецк. Во время проведения работ руки 35-летнего мужчины оказались зажаты механизмами гидравлического пресса. Коллеги попытались самостоятельно освободить пострадавшего, но ничего не вышло. Тогда на место происшествия вызвали спасателей.

Специалисты поисково-спасательной службы МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка, прибыв на место, оказали всю необходимую помощью рабочему.

Самостоятельно освободить руки из-под пресса не удалось. ФОТО: МБУ «Защита населения и территории» Новокузнецка

– Для этого был задействован аварийно-спасательный инструмент и другие приспособления. Понадобились навыки многих профессий, которыми владеют сотрудники поисково-спасательной службы, – отметили спасатели. – В результате пострадавший был освобожден и передан врачам скорой помощи.