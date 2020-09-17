Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбасса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе вновь выросло число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. На утро 17 сентября скончались еще два человека.

По данным оперативного штаба, на утро 17 сентября стало известно о еще двух случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. Теперь общее число скончавшихся от этого недуга достигло 80 человек.

- У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Кроме того, выросло и число заболевших. На утро 17 сентября в Кузбассе выявлено еще 128 случаев COVID-19. С начала пандемии общее число заболевших достигло 8188 человек. Из них 6025 уже выздоровели, а 2083 продолжают получать необходимую помощь в инфекционных стационарах региона.

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