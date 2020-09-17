128 кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 17 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев вновь увеличилось. За минувшие сутки еще у 128 человек диагностировали страшное заболевание.

По данным оперативного штаба, в Кузбассе зафиксировано всего 8188 случаев COVID-19. О последних 128 случаях стало известно на утро 17 сентября. Сейчас в инфекционных стационарах находятся 2083 человека, все они получают необходимое лечение.

Выросло и число выздоровевших кузбассовцев. В общей сложности 6025 человек уже прошли курс лечения и выписаны из больниц. Последние 80 выздоровевших выписаны на утро 17 сентября.

Одновременно с этим выросла и печальная статистика. Еще два пациента, у которых ранее обнаружили коронавирус, скончались.

- У мужчины 1950 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, - сообщает областной оперативный штаб. - У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Отметим также, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции в данный момент находятся 2186 человек.

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