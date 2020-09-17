Киселевск оказался лидером по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 17 сентября Киселевск опередил все остальные города Кузбасса по числу новых заболевших коронавирусом. Как оказалось, здесь этот диагноз подтвердился у 23 человек.

По данным оперативного штаба, сразу 23 новых случаев заболевания выявили медики в Киселевске. Общее число заболевших достигло здесь 271 человека.

Чуть меньше – 21 человек – заболели коронавирусом в Кемерове, а в Кемеровском муниципальном округе - двое. В общей сложности с начала пандемии здесь выявлено 1982 и 136 случаев заболевания соответственно.

В Новокузнецке на утро 17 сентября 19 новых заболевших. Теперь общее число пациентов с COVID-19 с начала пандемии достигло 1709.

Еще 18 пациентов с коронавирусом выявили в Прокопьевске, а в Прокопьевском муниципальном районе – двух. С начала пандемии здесь заболели 341 и 45человек соответственно.

В Анжеро-Судженске 13 новых заболевших, а в Междуреченске – восемь. В Белове коронавирус выявили у пятерых местных жителей. В Мысках и Осинниках – по четыре.

В Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком муниципальном округе по два новых случая заболевания.

По одному заболевшему за минувшие сутки медики выявили в Беловском муниципальном районе, а также Ижморском, Крапивинском и Топкинском муниципальных округах.

Всего на утро 17 сентября в регионе коронавирус диагностирован у 128 кузбассовцев. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8188 человек.

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