Россельхозбанк поддержал съезд лидеров «Опоры России»

При поддержке Россельхозбанка 16-18 сентября в Ульяновске состоится съезд лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мероприятие пройдет под девизом «Инвестируй в бизнес с «Опорой России» и будет посвящено обсуждению плана действий по восстановлению экономики после пандемии.

Съезд соберет на своей площадке представителей федеральных и региональных министерств, ведомств и администраций, ведущих экспертов, а также предпринимателей из различных субъектов России.

В первый день съезда лидеров состоится пленарное заседание «Общенациональный план действий по восстановлению экономики и запуск инвестиционного цикла – чем и как стимулировать инвестиции от малого бизнеса», а также пройдут тематические сессии по развитию экспортного потенциала, туристической отрасли, инвестиционного климата, спортиндустрии и молодежного предпринимательства. Второй день мероприятия будет посвящен вопросам взаимодействия предпринимателей с органами государственной власти и развитию платформы «Опоры России».

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.