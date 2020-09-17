В Кемерове два человека пострадали в тройном ДТП. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

В Кемерове в результате ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека. Видео с места аварии появилось в Сети.

Как рассказали «Комсомольской правде» в городском управлении ГИБДД, авария произошла в четверг, в 10.50, в районе дома № 15/1 на проспекте Молодежном. В ДТП участвовали три автомобиля.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21144 двигался по проспекту Молодежному в сторону улицы Дружбы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. От удара ВАЗ-21144 отбросило во встречный автомобиль ВАЗ-2104130, - рассказали в ГИБДД.

В результате аварии легкие травмы получила 60-летняя женщина, которая сидела за рулем иномарки, и 18-летний водитель ВАЗ-21144. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, отметили в областном Центре медицины катастроф.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, как на месте работают врачи скорой помощи и спасатели. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что привлекалась одна автоцистерна для смыва горюче-смазочных материалов с дороги.