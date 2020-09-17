Бабье лето не спешит покидать Кузбасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабье лето, которое пришло в Кузбасс, пока не стремится его покидать. Теплыми, по прогнозами синоптиков Кемеровского гидрометцентра, будут как предстоящие выходные, так и начало следующей недели.

В пятницу, 18 сентября, по области ожидается +13… +18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду с порывами до 23 метров. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

В субботу ночью синоптики прогнозируют +4… +9 градусов, днем потеплеет до +11… +16. Юго-западный ветер будет развивать скорость ночью до 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров, а днем его скорость увеличится до 7-12 метров, а порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. И ночью, и днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

В воскресенье, 20 сентября, ночью столбики термометров покажут +2… +7 градусов, днем +14… +19. Ветер направления не сменит, но немного стихнет - до 5-10 метров в секунду, местами будут порывы до 17 метров. Ожидаются небольшие дожди.

Следующая рабочая неделя начнется с приятной погоды. Ночью в понедельник ожидается +4… +9 градусов, днем температура повысится до +18… +23. Ветер сменит направление на южное и снизит скорость до 2-7 метров, местами ожидаются порывы до 12 метров. День пройдет преимущественно без осадков.