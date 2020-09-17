АО «Россельхозбанк» выставит на торги непрофильные активы на сумму более 1,7 миллиарда рублей

АО «Россельхозбанк» выставляет на торги более 40 комплексов активов, принятых на баланс Банка в рамках урегулирования проблемной задолженности и очищенных от притязаний третьих лиц. Приобретение данных активов позволит потенциальным инвесторам в максимально короткие сроки организовать успешные бизнесы в аграрном секторе. Имущество, планируемое к реализации, расположено в 18 российских регионах. Торги состоятся 16.10.2020 на электронной торговой площадке ООО «ЭТП», сбор заявок - с 17.09.2020 по 14.10.2020.

В числе активов, которые Банк планирует реализовать – объекты нежилой недвижимости, торговые, производственные и административные комплексы, в том числе в сельскохозяйственном секторе, а также 23 земельных участка площадью от 4,0 до 168 гектаров в Московской, Ростовской, Новгородской, Тульской областях и Республике Дагестан.

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