Бесправный пьяный кузбассовец с тремя мешками марихуаны пытался сбежать от полиции, но не смог. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемервоской области.

Пьяный мотоциклист пытался уйти от экипажа полиции, потому что знал: водительских прав у него нет, зато при себе есть три мешка марихуаны.

Дорожные инспекторы во время патрулирования обратили внимание на мотоциклиста. Он нарушал правила дорожного движения и вообще вел себя на дороге подозрительно. К тому же вместо того, чтобы остановиться по требованию инспектора, мотоциклист попытался скрыться.

Побег не удался: вскоре мужчина не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Когда же стражи порядка задержали нарушителя, оказалось, что мужчина пытался сбежать не просто так. Во-первых, он перевозил три мешка марихуаны - общим весом около двух килограммов. Во-вторых, у него не оказалось прав, так как их он лишился за вождение в нетрезвом виде. В-третьих, и в этот раз он сел за руль, будучи нетрезвым. Более того, у него оказалось несколько неоплаченных штрафов за совершенные ранее правонарушения.

- Сотрудники полиции доставили задержанного в мировой суд, который назначил ему в качестве наказания сутки административного ареста, а также исправительные работы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За перевозку наркотика в отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет.