Экстренное предупреждение: В Кузбасс идет штормовой ветер до 23 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС области сообщает о том, что на Кузбасс надвигается штормовой ветер, который разовьет скорость до 23 метров в секунду. Экстренное предупреждение дано на пятницу, 18 сентября.

По прогнозам синоптиков, в пятницу по региону ожидается +7… +12 градусов, днем потеплеет до +13… +18. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, развивая ее до 23 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

В Кемерове 18 сентября ночью столбики термометров покажут +9… +11 градусов, днем воздух прогреется до +15… +17. Порывы ветра в областном центре будут меньше, чем в целом по области, - до 20 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди и гроза.

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