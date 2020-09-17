Вагиз Вовк назначен заместителем директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк»

В РСХБ Вагиз Вовк возглавит направление малого и среднего бизнеса по Кемеровской области. Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк»

На должность заместителя директора Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» назначен Вовк Вагиз Владимирович.

В 2011 году Вагиз Владимирович окончил Кузбасский государственный технический университет по направлению «финансы и кредит».

В банковской сфере работает с 2009 года, свою банковскую карьеру начинал в финансовом студенческом отряде Россельхозбанка. С 2014 года занимал руководящие должности в группе ВТБ г. Новокузнецк и в банке «Открытие» г. Кемерово.

В РСХБ Вагиз Владимирович возглавит направление малого и среднего бизнеса по Кемеровской области. Опыт работы Вагиза на рынке банковских услуг позволит Россельхозбанку укрепить свои позиции и увеличить долю рынка в сегменте малого и среднего бизнеса в Кузбассе.

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