Новый ледовый дворец открыли в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Ледовый дворец «Кузнецкий лед» торжественно открыли в Новокузнецке. Этот спорткомплекс станет площадкой школ хоккея и фигурного катания. А еще здесь будут проходить соревнования по ледовым видам спорта.

На открытии нового спорткомплекса побывал губернатор Сергей Цивилев. он отметил, что «Кузнецкий лед» стал одним из сотни спортивных объектов, которые открылись в Кузбассе накануне 300-летия региона. Помимо новокузнецкого Ледового дворца заработали многочисленные спортплощадки на придомовых и пришкольных территориях, многофункциональные спортивные комплексы, оснащенные самым современным оборудованием. А это, в свою очередь, сделало спорт более доступным для всех желающих.

- Мы стараемся, чтобы наши молодые спортсмены могли совершенствоваться в самых лучших условиях. Сегодня мы видим уникальный проект, построенный в кратчайшие сроки – менее чем за год, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном открытии ледового комплекса.

Новый Ледовый дворец. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Помимо ледовой арены, залов хореографии и общей физической подготовки, тренажерного зала и бросковой зоны в Ледовом дворце имеются раздевалки, трибуны на 338 зрителей, кафе, парковки.

В «Кузнецком льде» будут заниматься воспитанники школы хоккея и фигурного катания. При этом набор детей 2016 года рождения и старше уже ведется. А еще на площадке Ледового дворца могут проводиться официальные соревнования Сибири и Дальнего Востока, чемпионаты России.