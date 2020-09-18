Бородатого Золотоверхова разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают 36-летнего жителя Кемерова. на протяжении нескольких дней от него нет никаких вестей.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в последний раз 36-летнего Максима Золотоверхова видели 14 сентября. В тот день он ушел из дома и больше не выходил на связь. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

Особые приметы: носит бороду.

Был одет: куртка черно-оранжевая, белая футболка, черные штаны, красные кроссовки.

С собой: черная сумка

Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112