Когда закончатся дожди в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пришедшее в Кузбасс бабье лето радует теплом. Однако одновременно с этим идут дожди. Сколько еще продлится слякотная погода?

По данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в Кузбассе будет по-осеннему тепло. Дневные температуры в выходные будут достигать +16… +19 градусов, а в понедельник, 21 сентября, столбики термометров поднимутся до +23! Характер юго-западного ветра будет порывистым, причем он может достигать 20-23 метров в секунду. Одновременно с этим местами будут идти небольшие и кратковременные дожди, местами - грозы.

А вот в понедельник, 21 сентября, ветер сменит направление на южное, стихнет, а солнышко будет радовать кузбассовцев в течение всего дня. Сохранится ясная погода на севере региона и на следующий день, 22 сентября, - об этом сообщает сайт Gismeteo. На юге же области будет хоть и тепло - до +21 градуса - но пройдет небольшой дождь. В среду, 23 сентября, он будет идти уже по всей области, причем по северу - с грозами. В течение всей следующей недели ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Так что, выходя утром из дома, не забудьте взять с собой зонтик.

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