Металлические ограды вдоль дорог уберут в Кемерове. ФОТО: кадр видео со страницы Ильи Середюка в соцсетях

В Кемерове в скором времени исчезнут металлические ограждения, отделяющие пешеходную зону от проезжей части и предотвращающие выход пешеходов на проезжую часть.

Глава Кемерова Илья Середюк на своей странице в соцсетях рассказал о том, что в скором времени часть металлических ограждений на улицах областного центра будет демонтирована. По его словам, горожане не раз обращались к нему с предложением заменить оградки на живую изгородь-кустарник, который с такой же эффективностью препятствует выходу пешеходов на дорогу, но при этом смотрится более эстетично.

- Нормативы это позволяют делать, - отметил мэр. - Во время объезда приняли решение, посоветовавшись с руководством ГИБДД города, о сокращении объемов металлических ограждений в пользу кустарника.

Подписчики в большинстве своем встретили такое предложение с радостью. «Это просто божественная новость! Ужасно передвигаться по городу с заборами. Чувствуешь себя, как в тюрьме, а безопасности ноль. Правильное решение!» - поддержала предложение Ильи Середюка одна из горожанок. Отметим, что многие разделили ее мнение.