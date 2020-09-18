Металлические ограды вдоль дорог уберут в Кемерове. ФОТО: кадр видео со страницы Ильи Середюка в соцсетях
В Кемерове в скором времени исчезнут металлические ограждения, отделяющие пешеходную зону от проезжей части и предотвращающие выход пешеходов на проезжую часть.
Глава Кемерова Илья Середюк на своей странице в соцсетях рассказал о том, что в скором времени часть металлических ограждений на улицах областного центра будет демонтирована. По его словам, горожане не раз обращались к нему с предложением заменить оградки на живую изгородь-кустарник, который с такой же эффективностью препятствует выходу пешеходов на дорогу, но при этом смотрится более эстетично.
- Нормативы это позволяют делать, - отметил мэр. - Во время объезда приняли решение, посоветовавшись с руководством ГИБДД города, о сокращении объемов металлических ограждений в пользу кустарника.
Подписчики в большинстве своем встретили такое предложение с радостью. «Это просто божественная новость! Ужасно передвигаться по городу с заборами. Чувствуешь себя, как в тюрьме, а безопасности ноль. Правильное решение!» - поддержала предложение Ильи Середюка одна из горожанок. Отметим, что многие разделили ее мнение.