Закрытые из-за коронавируса детские сады заработали в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чебулинском муниципальном округе вновь открылись три детских сада, которые ранее закрывали из-за коронавируса. примечательно, что это произошло досрочно.

28 августа и 1 сентября в Чебулинском муниципальном округе по решению суда были закрыты сразу три детских сада. Здесь после проведенных Роспотребнадзором проверок специалисты выявили различные нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса. Тут на входе не измеряли температуру тела посетителей, использовали дезинфицирующие средства без необходимой разрешительной документации и многое другое.

Тогда Мариинским городским судом Кемеровской области были приняты решения о приостановлении деятельности детских садов больше чем на месяц. Однако сейчас все нарушения устранены - об этом свидетельствует заключение Роспотребнадзора. А потому детские сады решено было открыть досрочно.

- В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания, Мариинский городской суд Кемеровской области прекратил приостановление деятельности, разрешив эксплуатацию Усть-Чебулинского детского сада «Чебурашка» с 14 сентября, а Алчедатского детского сада «Солнышко» и Дмитриевского детского сада «Сказка» - с 17 сентября 2020 года, - сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.