Трое кузбассовцев потерялись в лесу
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сразу три человека пропали в Новокузнецке. На данный момент известно, что они ушли в лес и не вернулись.
Трое новокузнечан - 63-летняя Екатерина Турейская, 68-летний Владимир Шумский и 66-летняя Надежда Шумская 17 сентября ушли в лес. С тех пор они не выходят на связь с родными, а их местонахождение неизвестно.
Новокузнечане ушли из дома 17 сентября. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Турейская (Кузнецова) Екатерина Дмитриевна
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Была одета: неизвестно.
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Шумский Владимир Алексеевич
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые.
Была одет: неизвестно.
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Шумская (Зенухина) Надежда Ивановна.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные.
Была одета: неизвестно.
С собой: предположительно, синее ведро, зеленое ведро.
Если вам известно их местонахождение или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.