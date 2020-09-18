Трое кузбассовцев потерялись в лесу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сразу три человека пропали в Новокузнецке. На данный момент известно, что они ушли в лес и не вернулись.

Трое новокузнечан - 63-летняя Екатерина Турейская, 68-летний Владимир Шумский и 66-летняя Надежда Шумская 17 сентября ушли в лес. С тех пор они не выходят на связь с родными, а их местонахождение неизвестно.

Новокузнечане ушли из дома 17 сентября. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Турейская (Кузнецова) Екатерина Дмитриевна

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Была одета: неизвестно.

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Шумский Владимир Алексеевич

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые.

Была одет: неизвестно.

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Шумская (Зенухина) Надежда Ивановна.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные.

Была одета: неизвестно.

С собой: предположительно, синее ведро, зеленое ведро.

Если вам известно их местонахождение или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.