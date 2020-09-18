Легковушка превратилась в груду металла при столкновении с КАМАЗом в Кузбассе. ФОТО: отдел пропагадны областной Госавтоинспекции

Дорожно-транспортное происшествие, в котором получил серьезные травмы 80-летний житель Кузбасса, случилось вечером 17 сентября в Промышленновском районе. Здесь столкнулись отечественная легковушка и грузовой автомобиль.

ДТП произошло около 20.55 в Промышленновском районе, на 45-м километре автодороги Кемерово - Промышленная. Сейчас сотрудники полиции уже установили, что 80-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не выбрал скорость, которая соответствовала бы условиям движения. Он не справился с управлением и врезался в КАМАЗ-3541205 с полуприцепом. Грузовой автомобиль в это время находился на обочине дороги, а его водитель устранял возникшую техническую неисправность.

После столкновения с грузовиком легковушка вылетела за пределы проезжей части и перевернулась.

- В результате ДТП водитель ВАЗа, мужчина 80 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.