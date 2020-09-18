135 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев вновь выросло за минувшие сутки. На утро 18 сентября медики диагностировали это заболевание еще у 135 человек.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки тесты на коронавирус дали положительный результат еще у 135 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 8323 человек. Из них 2063 находятся в инфекционных стационарах Кузбасса и получают необходимую медицинскую помощь. Еще 2273 человека находятся на 14-дневной изоляции в обсерваторах, инфекционных стационарах или дома.

Выросло и число выздоровевших: еще 152 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 6177 человек.

Выросло число умерших пациентов с коронавирусом - за сутки стало известно о кончине еще трех кузбассовцев. На 18 сентября число умерших достигло 83 человек.

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