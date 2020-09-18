Еще трое пациентов с коронавирусом скончались в Кузбассе

Еще трое пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Скорбный список увеличился на три имени.

За минувшие сутки стало известно еще о трех умерших пациентах, у которых ранее диагностировали коронавирус. Такм образом, общее число умерших с начала пандемии составляет 83 человека.

- У мужчины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1950 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией, - сообщает оперативный штаб. - У женщины 1953 рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Напомним, за минувшие сутки страшный вирус выявили еще у 135 человек. Общее число заболевших достигло 8323 человек. Кроме того, за сутки выписаны 152 вылечившихся от COVID-19 пациента.

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