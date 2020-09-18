Какой город лидирует по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сразу 135 человек заболели коронавирусом в Кузбассе за минувшие сутки. Больше половины новых заболевших проживают в Кемерове или Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Кемерове коронавирус диагностировали у 42 человек. Всего с начала пандемии здесь выявили 2024 случая заболевания. Еще трое пациентов с COVID-19 проживают в Кемеровском муниципальном округе.

На Новокузнецк приходится 34 новых случая заболевания, а общее число заболевших достигло 1743 человек.

В Ленинске-Кузнецком тесты на коронавирус оказались положительными у 14 горожан. В Березовском за минувшие сутки коронавирус подтвердился у семерых горожан, в Осинниках - у шестерых, а в Междуреченске - у пятерых.

В Прокопьевске и Анжеро-Судженске - по четыре новых заболевших, в Мариинском муниципальном районе и Яшкинском муниципальном округе - по три.

По два человека заболели коронавирусом в Полысаеве и Гурьевском муниципальном округе.

По одному новому заболевшему приходится на Белово, Калтан, Юргу, Тайгу, Беловский муниципальный район и Крапивинский муниципальный округ.

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