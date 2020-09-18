Божьи коровки атакуют кузбассовцев Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Настоящее нашествие божьих коровок случилось в сентябре в Кузбассе. Жучки с пятнышками на спине буквально заполонили областной центр и другие города.

Кемеровчане удивлены: уже второй год подряд небывалое количество божьих коровок появляется в сентябре. Жуки с крыльями и пятнышками на спине ползают по стенам домов, проникают в квартиры через открытые окна. И далеко не всем кузбассовцам приятно такое соседство!

- Божьих коровок в этом году очень много, причем и утром, и вечером. Лично я ничего не имею против них, но, когда этих жучков так много, возникает неприятное чувство, - отметила кемеровчанка Полина Прилуцкая. - Когда они забираются в квартиру, стараюсь собрать в какой-нибудь мешок, а потом вынести на улицу и отпустить.

Причиной нашествия божьих коровок стала погода: она была благоприятной для появления на свет большого количества жучков. Теперь же они ищут место для зимовки. А так как стены домов по фактуре напоминают естественные природные укрытия - камни, скалы, деревья. Вот и забираются божьи коровки в дома кузбассовцев - чтобы перезимовать.

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