В сентябре 2020 года розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 500 миллиардов рублей. 61 процент портфеля Банка приходится на ипотеку. Доля прочих кредитных продуктов в портфеле составляет 39 процентов.

За 8 месяцев текущего года Банк предоставил физическим лицам кредитов на сумму более 145 миллиардов рублей. Объем выдач ипотеки за указанный период составил почти 84 миллиарда рублей, что на 58 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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