Поиски трех пропавших в лесу кузбассовцев прекращены Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе завершены поиски трех кузбассовцев, пропавших в лесу. О завершении поисков сообщает полиция.

Жительница Новокузнецка обратилась в полицию со своей бедой: ее 63-летняя мать и двое ее родственников отправились на автомобиле в лес за грибами в районе поселка Верх-Кинерки Новокузнецкого района и пропали. Их телефоны были отключены, пожилые люди не выходили на связь и не возвращались домой. Полиция немедленно организовала поиски пропавших.

В район Верх-Кинерков выдвинулись полицейские, спасатели, местные жители и волонтеры поисково-спасательного отряда. Поиски шли всю ночь, и лишь утром заблудившихся пенсионеров обнаружили местные жители и вывели из леса.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках, - отметили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка напоминают: собираясь в лес, необходимо взять с собой спички, мобильный телефон и дополнительную батарею к нему, компас, фонарик, небольшой запас воды и еды, а также медикаменты. Кроме того, обязательно нужно предупредить родственников о приблизительном маршруте и предполагаемом времени возвращения.

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