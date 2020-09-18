Карантин в сентябре: когда закроют школы в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасские власти рассказали, закроются ли школы на карантин. Такой вопрос задала одна из жительниц региона.

С самого начала сентября среди родителей школьников ходят слухи о том, что после трех недель учебы школы закроют на карантин. В ситуации с коронавирусом и сезонным обострением острых респираторных заболеваний эти слухи звучат особенно тревожно. Вероятно, поэтому одна из жительниц региона на сервисе «Кузбасс Онлайн» задала вопрос, будут ли закрывать школы или классы на карантин.

«Не могу дозвониться до Роспотребнадзора по Кемеровской области и выяснить, при скольких заболевших ОРВИ закрывают класс. Уже и на горячую линию звонила, там тоже ни ответа ни привета. Переадресовывали меня на какие-то другие телефонные номера, а там просто сбрасывают звонок», - взволнованно пишет горожанка.

Администратор портала напомнил, что отдельные классы и школы действительно могут быть закрыты на карантин, но только при определенных условиях.

«По информации министерства образования и науки правительства Кузбасса полное закрытие образовательных учреждений на срок не менее семи дней производится при отсутствии 20 процентов обучающихся или воспитанников, частичное закрытие классов, групп - при отсутствии 20 процентов детей в отдельных классах, группах», - так прозвучал ответ.