Подростки из Кузбасса займутся моделированием беспилотников. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Топкинском Дворце творчества детей и молодежи открылось новое направление – аэромоделирование беспилотных летательных аппаратов.

60 ребят в возрасте от 10 до 15 лет смогут заниматься аэромоделированием беспилотных летательных аппаратов в Топкинском Дворце творчества детей и молодежи. В их распоряжении – 10 нетбуков, два 3D-принтера DEXPMG, моноблочное интерактивное устройство для демонстрации видеоуроков, презентаций, схем и чертежей, 21 квадрокоптер четырех разных видов.

Кабинет аэромоделирования разделен на две зоны. В зоне теоретической подготовки подростки будут знакомиться с программным обеспечением и техническими особенностями квадропкоптеров. В зоне практический деятельности будут моделировать и конструировать беспилотные летательные аппараты вертолетного типа. А при необходимости на 3D-принтерах для печати объемных объектов будут создавать и новые деталь лопасти квадрокоптера на замену сломанным.

Создание кабинета для аэромоделирования подростки обязаны федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Благодаря ему в Дворце творчества детей и молодежи появился конструктор для сборки пяти квадрокоперов и запасные части к нему.

- Маленькие размеры и вес квадрокоптера - 249 грамм - допускают его использование в учебных классах даже небольшого размера, управлять им можно со смартфона, - отмечает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - На квадрокоптер устанавливается 12-мегапиксельная камера, которая гарантирует съемку видео с хорошим разрешением. Образовательный комплект рассчитан на обучение группы из 10-15 учеников.