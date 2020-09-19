Женщину в черном пальто разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

50-летняя жительница Прокопьевска вышла из дома и пропала. Ее ищут уже несколько дней.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 50-летнюю жительницу Прокопьевска Елену Сенькову. На данный момент известно, что 17 сентября женщина ушла из дома, и с тех пор ее никто не видел, а ее судьба остается неизвестной.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие.

В день исчезновения была одета в черное пальто, зеленую кофту, черные брюки, черные ботинки.

С собой была темно-синяя дамская сумочка.

Если вам известно местонахождение Елены Сеньковой или вы готовы присоединиться к ее поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.