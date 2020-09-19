КАМАЗ на полном ходу улетел с трассы в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Дорожно-транспотное происшествие с участием КАМАЗа случилось накануне в Шерегеше. Здесь грузовик вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.

Кадрами с места дорожно-транспортного происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. Камера зафиксировала, как грузовой автомобиль на большой скорости едет по дороге, потом пробивает ограждение и улетает в кювет. При этом автомобиль переворачивается.

Очевидцы сообщают, что у машины отказали тормоза. Сам КАМАЗ получил серьезные повреждения. На кадрах видео, сделанного очевидцами, видно, что даже оказавшись в кювете двигатель продолжает работать. Водитель грузового автомобиля остался жив, хоть и получил травмы. Прибывшие медики оказали ему необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.