Названы территории для благоустройства в Кемерове в 2021 году Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Глава города Кемерово рассказал, какие общественные территории будут благоустроены в областном центре в 2021 году

В следующем, 2021 году, в областном центре благоустроят девять общественных территорий. Места, которые будут обновлены, определяли сами горожане, отдавая свои голоса за то или иное пространство во время онлайн-голосования на платформе «Кузбасс Онлайн». Оно завершилось на этой неделе.

О том, где именно будут проводиться работы, рассказал глава города Илья Середюк на своей странице в соцсетях. Как оказалось, особенно активно горожане голосовали за девять общественных территорий. Это парк имени Веры Волошиной, пространства возле домов на Осеннем бульваре и на улице Инициативной, сквер Новорожденных, стадион «Горняк», сквер Молодоженов, бульвар Патриотов, парк Великой Отечественной войны на улице Белозерной, Притомская набережная. Здесь появятся зоны отдыха, мини-скверы, скейт-парки и воркаут площадки.