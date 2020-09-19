О резких перепадах температуры предупреждают кузбассовцев Фото: Екатерина РОМАНОВА

Воскресенье, 20 сентября, обещает быть солнечным днем. Однако стоит помнить о резких перепадах температуры, которые приготовила природа кузбассовцам.

В ночь на 20 сентября в Кузбассе ожидается от четырех до девяти градусов тепла, однако местами синоптики прогнозируют не более -2…+3 градусов. Местами возможны небольшие дожди. В Кемерове ночью ожидается +5…+7 градусов.

Утром возможны туманы, но уже днем небо станет ясным, и лишь небольшие облачка время от времени будут набегать на него. По региону воздух прогреется до +16…+21 градуса. В Кемерове же синоптики прогнозируют +18…+20 градусов.

- 20 сентября 2020 года в Юргинском, Ленинск-Кузнецком районах Кемеровской области ожидается высокая пожароопасность, - отметили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.

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