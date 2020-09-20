«Кузбасс. Главное»: роботы против людей и масштабный ремонт. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кузбассе вышел очередной выпуск видеодневника «Кузбасс. Главное». В нем рассказывается о самых главных событиях сентября – соревнованиях WorldSkills Russia и первом цифровом колледже в Кузбассе.

Совсем недавно здесь находился монтажный техникум, из стен которого выходили молодые профессионалы. Всего за три месяца специалисты одной из компаний Новокузнецка преобразили здание техникума, провели масштабный ремонт. Затем здесь установили самую современную технику – и вот уже первый цифровой колледж Кузбасса гостеприимно распахивает двери не только студентам, но и участникам финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Кстати, молодые кузбассовцы достойно выступили на чемпионате, показав, что они – действительно профессионалы в своем деле. Робототехника, управление дронами, ремонт автомобилей, изготовление вина, решение сложнейших технических задач – все это было на чемпионате.

А вот как проходили соревнования и как преобразился колледж, можно увидеть в новом выпуске видеодневника «Кузбасс. Главное».