В новые районы Кемерова запустят общественный транспорт. ФОТО: кадр видео со страницы соцсетей Ильи Середюка

Мэр города Кемерово рассказал о том, как будет ходить общественный транспорт в новых районах областного центра.

На минувшей неделе завершилось онлайн-голосование за название новых остановок общественного транспорта. Свои названия в скором времени получат три остановки на проспекте Комсомольском на участке от проспекта Химиков до улицы Ленина. Больше всего горожанам понравились такие названия, как «Культурный центр», «Теннисный корт», и «ЖК «Восточный». Однако важнее всего не то, как они будут называться, а какой общественный транспорт здесь будет ходить. Именно об этом рассказал мэр Кемерова Илья Середюк в традиционном выпуске видеодневника «Кемерово. Неделя».

- В ближайшее время запустим транспорт на новых магистралях, - заявил Илья Середюк - Как и обещали, мы рассмотрели возможность изменения уже существующих маршрутов, чтобы охватить эту часть города и чтобы задействовать новые участки дорог для удобства горожан.

Так, теперь автобусы, следующие по маршрутам №16 и №19 будут ходить в новые микрорайоны по Комсомольскому проспекту. Будут здесь курсировать и троллейбусы маршрута №4. В будущем при расширении застройки также будут продлеваться и маршруты общественного транспорта.