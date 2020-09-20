Магнитная буря 2020 в Кузбассе: когда ожидается и сколько продлится

Магнитная буря в Кузбассе 2020: когда ожидается и сколько продлится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце сентября на Кузбасс обрушится магнитная буря. Продлится она недолго, но принесет дискомфорт метеочувствительным людям.

Как сообщили эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН), предстоящая геомагинтная обстановка станет неспокойной впервые за долгое время.

С 25 числа геомагнитное возмущение начнет нарастать, а 27 сентября на Землю обрушится магнитная буря. Ее последствия будут ощущаться до 28 сентября включительно, после чего обстановка достаточно было нормализуется.

Пик придется на 27 сентября. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева

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