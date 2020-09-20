Жители кузбасской глубинки рисковали жизнью из-за гнилого моста Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители кузбасского села рисковали жизнью из-за гнилого моста, который мог вот-вот обрушиться. Аварийная подвесная конструкция действовала без проектных документов и разрешения на эксплуатацию.

Прокуратура Яйского района в июне провела проверку информации о бесхозном аварийном мосту и выяснила, что такой объект действительно имеется - подвесной пешеходный мост через реку Яя, расположенный между улицами Набережной и Речной в селе Наша Родина. Для жителей этого села и соседнего села Мальцево он является средством доступа в поселок Яя во время паводка. Однако ходить по нему опасно для жизни и здоровья – деревянный настил прогнил, тросы вытянулись, пошла коррозия. Кроме того, на мосту отсутствовали ограждения, запрещающие дорожные знаки и др. Также выяснилось, что отсутствует проектная документация и разрешение, подтверждающие строительство и ввод моста в эксплуатацию.

Прокурор вынес представление главе поселка Яя, однако нарушения устранены не были, поэтому он направил иск в суд с требованием обязать местные власти обратиться в Росреестр и поставить мост на учет, а также установить на нем запрещающие дорожные знаки и сооружения, препятствующие свободному проходу.

-Яйский районный суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию Яйского муниципального округа установить на мосту запрещающие знаки, заградительные сооружения, препятствующие свободному доступу людей, а также обратиться в Росреестр с заявлением о постановке моста на учет как бесхозяйного объекта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области. - После постановки моста на учет будет решаться вопрос о его принятии в муниципальную собственность и его надлежащем содержании.