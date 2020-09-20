Новокузнечанка поучаствовала в банковской акции и лишилась сбережений Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительница Новокузнецка решила принять участие в акции от банка, но неожиданно для себя лишилась сбережений. Женщина стала очередной жертвой мошенников.

Как рассказала полицейским 37-летняя горожанка, в социальной сети она увидела информацию, что ее банк дарит клиентам по 2020 рублей. Перейдя по ссылке, женщина заполнила анкету участника, указав при этом данные и номер банковской карты, а также ввела код, пришедший на мобильный телефон. Вскоре ей пришло смс-сообщение о списании со счета 30 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой преступления, новокузнечанка обратилась в полицию.

-Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника. Следователем отдела полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело,- сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.