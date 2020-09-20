Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Кемерово снова стал лидером по числу новых случаев коронавируса

За минувшие сутки здесь выявлено 30 заболевших
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Кемерово снова стал лидером по числу новых случаев коронавируса

Кемерово снова стал лидером по числу новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередной раз Кемерово стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки. На утро, 20 сентября здесь выявлено 30 новых инфицированных.

В оперативном штабе области рассказали, сколько всего заболевших появилось в регионе. Они выявлены в 20 городах и районах.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 30, Белово — 18, Прокопьевск — 17, Междуреченск — 14, Анжеро-Судженск — девять, Новокузнецк — семь, Березовский — шесть, Киселевск — пять, по три в Ленинске-Кузнецком, Мысках и Беловском районе. Также по два случая заболевания выявлено в Краснобродском, Мариинском, Прокопьевском и Яшкинском районах, Кемеровском и Промышленновском муниципальных округах. По одному случаю заболевания зафиксировано в Осинниках, Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах.

На данный момент в Кузбассе зафиксировано 8580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6304 человека выздоровели, в том числе, 51 – за прошедшие сутки. Скончалось 87 пациентов. В больницах под наблюдением врачей находятся 2189 человек, еще 2561 остается на 14-дневной изоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рамки-распылители, щитки и специальные обсерваторы: как предприятия Кузбасса работают при коронавирусе

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями промышленных, угольных и пассажирских предприятий. Они рассказали, какие меры внедряют при работе в условиях коронавируса.(подробности)

130 новых случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки

В Кузбассе за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев заболевания коронвирусной инфекцией. Общее их число с середины марта составило 8580.(подробности)

Еще два пациента скончались от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом за минувшие сутки. Согласно полученным данным, скончались еще два пациента.(подробности)

Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми случаями коронавируса

Оперативный межведомственный штаб Кузбасса назвал территории с новыми случаями заболевания коронавирусом. Данные опубликованы по состоянию на утро, 20 сентября.(подробности)

Коронавирус в Кузбассе