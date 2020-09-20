Кемерово снова стал лидером по числу новых случаев коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередной раз Кемерово стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки. На утро, 20 сентября здесь выявлено 30 новых инфицированных.

В оперативном штабе области рассказали, сколько всего заболевших появилось в регионе. Они выявлены в 20 городах и районах.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 30, Белово — 18, Прокопьевск — 17, Междуреченск — 14, Анжеро-Судженск — девять, Новокузнецк — семь, Березовский — шесть, Киселевск — пять, по три в Ленинске-Кузнецком, Мысках и Беловском районе. Также по два случая заболевания выявлено в Краснобродском, Мариинском, Прокопьевском и Яшкинском районах, Кемеровском и Промышленновском муниципальных округах. По одному случаю заболевания зафиксировано в Осинниках, Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах.

На данный момент в Кузбассе зафиксировано 8580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6304 человека выздоровели, в том числе, 51 – за прошедшие сутки. Скончалось 87 пациентов. В больницах под наблюдением врачей находятся 2189 человек, еще 2561 остается на 14-дневной изоляции.

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