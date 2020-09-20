Кузбасс ждет последний теплый день в 2020 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Кузбасса ждет последний теплый и сухой день в 2020 году. Тепло покидает Сибирь, и на смену ему приходит классическая календарная осень с дождями и слякотью.

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, ночью в понедельник, 21 сентября, по области ожидается +4…+9 градусов, местами -2…+3 градуса. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса. Будет дуть юго-западный ветер: ночью со скоростью 2-7, а днем 4-9 метра в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.

В Кемерове в ночь на понедельник столбики термометра покажут +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20. Ветер будет таким же, как и в целом по региону. Осадков в этот день не ожидается.

-Ожидается пожароопасность 2, местами 3 классов, в Юргинском и Ленинск-Кузнецком районах 4 класса, - добавили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.

А уже во вторник, 22 сентября, температура снизится на несколько градусов, начнутся дожди.

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