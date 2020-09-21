2-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на переходе в Кемерове Фото: Иван ВИСЛОВ

«Не увидел», - так объяснил водитель автомобиля Skoda Rapid причину, по которой он сбил двух пешеходов. Под колесами иномарки погибла женщина. За жизнь ее 2-летней дочери борются врачи.

Смертельное ДТП произошло около 07.45 на пешеходном переходе на Ленинградском проспекте в Кемерове. По предварительным данным, 35-летняя женщина и ее 2-летняя дочь переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Ленинградском. В это же время по дороге ехал автомобиль Skoda Rapid. Его водитель во время движения включил печку, из-за этого стекла запотели, и он не заметил появления на дороге пешеходов.

- В результате 35-летняя женщина скончалась на месте, 2-летняя девочка госпитализирована и помещена в отделение реанимации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.