В 21 городе и районе Кузбасса выявили больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки еще у 124 кузбассовцев подтвердился страшный диагноз - коронавирус. При этом новые заболевшие проживают в 21 городе и районе Кузбасса.

Больше всего новых заболевших в Кемерове. Здесь за минувшие сутки диагноз подтвердился у 18 человек. Общее же число заболевших достигло 2116 человек. В Кемеровском муниципальном округе - трое новых заболевших.

В Новокузнецке на одного заболевшего меньше - у 17 горожан тесты на коронавирус оказались положительными. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 1785 человек.

В Киселевске, Междуреченске и Мариинском муниципальном районе одинаковое число заболевших. В каждом из городов COVID-19 подтвердился у 10 человек

По семь новых заболевших - в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком, а также в Тяжинском муниципальном округе.

По четыре случая заболевания медики зафиксировали в Полысаеве, Прокопьевске, Юрге и Чебулинском муниципальном округе.

В Топкинском муниципальном округе - трое заболевших. Еще по два человека с коронавирусом попали на больничные койки в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, Таштагольском муниципальном районе и Березовском.

Еще по одному новому случаю заболевания выявлено в Калтане, Осинниках и Краснобродском.

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