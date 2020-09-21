В Кемерове спасатели освободили трех детей. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове помощь спасателей потребовалась трем детям, которые оказались запертыми в своих квартирах. Один из малышей сам закрыл дверь после ухода матери.

Как рассказали в Кемеровской службе спасения, в субботу диспетчеру поступил звонок от жительницы Ленинского района. Девушка рассказала, что двое ее детей в возрасте одного года и двух лет оказались запертыми в квартире.

- Женщина вышла на несколько минут на лестничную площадку, в это время старший из детей - двухлетний сын - подбежал к двери и закрыл ее на щеколду, - отметили спасатели.

Прибыв на место, они за пару минут открыли дверь и запустили молодую маму в квартиру. В это время дети спокойно играли в детской комнате. Медицинская помощь им не потребовалась.

Еще один случай произошел в Кировском районе, в квартире, где проживает маломобильная 13-летняя девочка. После того как мама ребенка вернулись из магазина, то обнаружила, что замок входной двери заклинило. Изнутри открыть дверь девочка также не сумела. Спасатели смогли открыть дверь при помощи специального инструмента.