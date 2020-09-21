Новый цифровой сервис в экосистеме Россельхозбанка повысит безопасность фермерских продуктов

Россельхозбанк совместно с резидентом Сколково – компанией Connectome.ai – внедрил в экосистему цифровых сервисов «Свое Фермерство» разработку, которая поможет фермерам контролировать соблюдение сотрудниками санитарных норм на производстве. Интеллектуальная разработка, основанная на видеоаналитике и машинном обучении, определяет личность работника, проверяет качество дезинфекции рук и наличие необходимой спецодежды. Использование новой системы позволит минимизировать риски переноса бактерий в чистую зону на ферме или предприятии.

Разработка на основе видеоаналитики и искусственного интеллекта помогает контролировать соблюдение сотрудниками санитарных регламентов. Система полностью в автоматическом режиме при помощи интеллектуального видеонаблюдения определяет личность сотрудника, после чего отслеживает процесс мытья рук в соответствии с медицинским стандартом EN1500.

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